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Uçak Bu Sefer Hayvanlar İçin Havalandı: 64 Öksüz Kedi ve Köpek Kurtarıldı

UÇAK BU SEFER HAYVANLAR İÇİN HAVALANDI: 64 ÖKSÜZ KEDİ VE KÖPEK KURTARILDI

Southwest Havayolları Amerika'da meydana gelen fırtına sonucu ölmek üzere olan 64 hayvanı kurtarararak başka bir eyalete taşıdı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Uçak Bu Sefer Hayvanlar İçin Havalandı: 64 Öksüz Kedi Ve Köpek Kurtarıldı(5/10)1

Southwest Havayolları şirketi Harvey Fırtınası'nda ölmek üzere olan 64 öksüz hayvanı San Diego'ya taşıdı.

BARINAKLAR YETERSİZ KALDI

Fırtınanın yıkıcılığı hayvanları da vurdu. Fırtına sonrası hayvan barınakları yetim kedi ve köpeklerle doldu taştı. Barınaklarda yer kalmayınca imdatlarına Southwest havayolu koştu.

İLAÇ TEDAVİSİ DE YAPTILAR

Southwest Havayolları ile birlikte yürüttükleri, "Hayvanları Hayatta Tutma Operasyonu"nun kurucusu Helen Hayvan Merkezi üyeleri beraberinde götürdükleri ekiple evsiz hayvanlara ilaç tedavisinde de bulundu.

"SESİZ KURBANLAR"

Helen Hayvan Merkezi başkanı Mike Arms; "Hayvanlar sessiz kurbanlardır. Harvey Fırtınası'ndan sonra hayvan barınaklarının hepsi harap olmuştu. Ne elektrikleri vardı ne de yiyecekleri." diye konuştu.

"KURTARMASAYDIK ÖTENAZİ YAPACAKLARDI"

Arms, "Hayvanları Hayatta Tutma Operasyonu" öksüz kedi ve köpekleri bu barınaklardan kurtardı çünkü yer ve malzeme olmadığı için hayvanlar ötanazi yöntemiyle öldürülecekti. Bu çaresiz hayvanları kurtardığımız için oldukça gururluyuz. Şanslıyız ki Southwest Havayolları bize yardım ederek bunu gerçekleştirmemizi sağladı." dedi

HOSTESLER SERVİS BİLE YAPTI

Southwest Havayolları'nın kurtarma projesinde çalışan hostesler kurtarılan hayvanlara servis yapmayı da ihmal etmedi.

KURTARILAN 64 YETİM HAYVANA YUVA BULUNACAK

İki kurtarma ekibiyle yola çıkan hava yolları selden kurtulan düzinelerce hayvanı kurtarmayı başardılar. Toplam 64 hayvanı kurtaran ekip hayvanlara kalıcı yuva da bulacak.

Habere ilişkin diğer fotoğraflar ise şöyle;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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