UÇAKLARDA AYAKTA YOLCU DÖNEMİ BAŞLIYOR
Gelişen teknolojiyle birlikte, her gün çıkan yeniliklere bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor. Uçak yolculukları önümüzdeki günlerde ilginç bir değişime uğrayabilir. Ucuz uçak bileti satan bir hava yolu firması, ayakta yolcu alınmasına olanak veren yeni dizaynını sundu.
Firma, uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı. Bu dizaynlarda yolcuların normalden daha az yer kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor.
Bu modelin kısa süreli uçak yolculukları için hayata geçirilmek istendiği resmen duyuruldu. Ancak firmanın bu projesini hayata geçirebilmesi için pek çok yerden izin alması gerekiyor. İngiltere merkezli bir havayolu şirketi de benzer bir talep ile uzun süre gündemde kalmış, gerekli izinleri alamadığı için bu projesini hayata geçirememişti.
Kaynak: haberinburada
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