ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI EMEKLİ İTFAİYE MÜDÜRÜ BULUNDU
Bursa'da alzheimer hastası emekli itfaiye müdürü akşam saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek için çıktı, ancak geri dönmedi. Ekiplerin 9 saat süren çalışması sonucunda bulundu.
Bursa'da akşam saatlerinde kaybolan emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Alzeheimer hastası olan Yağcı daha önce iki kez daha kaybolmuş ve sağlıklı şekilde bulunmuştu.
KURBANIN YENMEYEN KISIMLARINI SOKAK HAYVANLARINA VERMEK İÇİN ÇIKTI
Merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan Mümin Yağcı 18.00 saatlerinde kurban için kestikleri hayvanın yenmeyen kısımlarını sokak hayvanlarına vermek için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden bir kaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen Yağcı'nın durumunu polis ekiplerine bildiren ailesi, Mümin Yağcı'yı aramaya başladı. İhbar üzerine gelen, Bursa Emniyeti Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AKUT, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışmaları için seferber oldu.
9 SAAT SONRA BULUNDU
Yaşlı adamın evine yakın olan ormanlık alanlarda ve sokaklarda arama çalışmalarına başlayan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek koordine oldu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından Yağcı, Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesinde bulunan Acemler Metro İstasyonu yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi.
DAHA ÖNCE 2 KEZ DAHA KAYBOLMUŞTU
Öte yandan Mümin Yağcı'nın daha önce iki kez daha kaybolduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar