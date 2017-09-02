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Üçüncü Kez Kaybolan Alzheimer Hastası Emekli İtfaiye Müdürü Bulundu

ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI EMEKLİ İTFAİYE MÜDÜRÜ BULUNDU

Bursa'da alzheimer hastası emekli itfaiye müdürü akşam saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek için çıktı, ancak geri dönmedi. Ekiplerin 9 saat süren çalışması sonucunda bulundu.

Tarih : 02 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Üçüncü Kez Kaybolan Alzheimer Hastası Emekli İtfaiye Müdürü Bulundu(10/10)6

Bursa'da akşam saatlerinde kaybolan emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Alzeheimer hastası olan Yağcı daha önce iki kez daha kaybolmuş ve sağlıklı şekilde bulunmuştu.

KURBANIN YENMEYEN KISIMLARINI SOKAK HAYVANLARINA VERMEK İÇİN ÇIKTI

Merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan Mümin Yağcı 18.00 saatlerinde kurban için kestikleri hayvanın yenmeyen kısımlarını sokak hayvanlarına vermek için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden bir kaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen Yağcı'nın durumunu polis ekiplerine bildiren ailesi, Mümin Yağcı'yı aramaya başladı. İhbar üzerine gelen, Bursa Emniyeti Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AKUT, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışmaları için seferber oldu.

9 SAAT SONRA BULUNDU

Yaşlı adamın evine yakın olan ormanlık alanlarda ve sokaklarda arama çalışmalarına başlayan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek koordine oldu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından Yağcı, Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesinde bulunan Acemler Metro İstasyonu yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ DAHA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan Mümin Yağcı'nın daha önce iki kez daha kaybolduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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