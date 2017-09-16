Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

UEFA Sıralamasında Beşiktaş, Diğer Türk Takımlarını Solladı

UEFA SIRALAMASINDA BEŞİKTAŞ, DİĞER TÜRK TAKIMLARINI SOLLADI

UEFA, Şampiyonlar Liginde ilk hafta maçlarından sonra takım sıralamasını açıkladı. Beşiktaş 12. sırada yer alırken Avrupa'dan elenen Fenerbahçe 66., Galatasaray ise 148. basamakta kaldı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Uefa Sıralamasında Beşiktaş, Diğer Türk Takımlarını Solladı(8/10)4

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde ilk hafta maçlarının ardından 2017-2018 sezonu takımlar listesini güncelledi. Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek Şampiyonlar Liginde gecenin en önemli sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, listede kendisine ilk 20'de yer buldu. Listeye 12. sırada giren Beşiktaş, Liverpool, Roma, Sevilla, Atletico Madrid, Juventus, Arsenal gibi Avrupa'nın dev takımlarının geride bıraktı. İlk dört sırasında İngiliz ekiplerinin bulunduğu listede Tottenham Hotspur birinci, Manchester United ikinci, Chelsea üçüncü ve Manchester City dördüncü sırada yer aldı.

FENERBAHÇE 66, GALATASARAY 148. SIRADA

Avrupa Ligi Play-Off turunda iki maçta yenilerek Vardar'a sürpriz bir şekilde elenen Fenerbahçe ise listede 66. sırada yer aldı. İki maçta da yenemediği Östersund'a elenerek Avrupa'da sadece tek tur mücadele eden Galatasaray ise 148. oldu. Club Brugge'ü eledikten sonra Sevilla maçlarında sergilediği başarılı performansa rağmen Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaramayan, sahasında Ludogorets'i yenemeyen Medipol Başakşehir ise listenin 103. sırasında kendisine yer buldu. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'ya deplasmanda yenilen Atiker Konyaspor listenin 204. sırasında yer aldı.

SON BEŞ YILDA DA EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ

UEFA'nın kulüplerin son 5 yıldaki performanslarına göre açıkladığı listede de Beşiktaş en başarılı Türk takımı olarak dikkat çekti. 50 bin 240 puan toplayan siyah-beyazlılar, listede 34. sırada kendisine yer buldu. Galatasaray listede 46., Fenerbahçe 60., Trabzonspor 75., Osmanlıspor 119., Medipol Başakşehir 144., Atiker Konyaspor 165., Kardemir Karabükspor 165., Bursaspor 172. oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uefa  Sıralamasında  Beşiktaş  Diğer  Türk  Takımlarını  Solladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER