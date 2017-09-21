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UEFA, Türkiye'nin de Aday Olduğu Avrupa Şampiyonası İçin Almanya'yla Anlaştı

UEFA, TÜRKİYE'NİN DE ADAY OLDUĞU AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ALMANYA'YLA ANLAŞTI

Alman Sport Bild dergisi, UEFA'nın Almanya ile kapalı kapılar arkasında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için anlaştığını iddia etti.

Tarih : 21 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Uefa, Türkiye'nin De Aday Olduğu Avrupa Şampiyonası İçin Almanya'yla Anlaştı(9/10)5

Avrupa'da Türkiye karşıtı bir hava yaratmaya çalışan Almanya şimdi de futbolda kirli oyunlar peşinde... Almanya'nın en büyük haftalık spor dergilerinden Sport Bild, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapalı kapılar ardında Almanya'ya verildiğini yazdı.

ALMAN FUTBOL FEDERASYONU: EURO 2024 KESİN BİZİM

Habere göre Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü ve işi bağladı. Türkiye'nin de talip olduğu şampiyona için Grindel'in, "Euro 2024 kesin bizim" diye her yerde konuşması üzerine ise Ceferin'in kendisini uyardığı belirtildi. Grindel'in bunun üzerine "akıllı" davranıp karar verilmemiş gibi davrandığını yazan dergi, "Gerçek ise çok farklı" dedi.

ALMANYA KULİSLERE BAŞLADI

Bild, Almanya'nın oyları garantiye almak için şimdiden 17 UEFA üyesi ülke ile kulise başladığı da belirtti. Bunun yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği'nden iki üyenin de (İngiltere, İtalya) UEFA İcra Kurulu'nda oy kullanacağı vurgulanan haberde, "İtalyanlar, Almanya'ya oy verirse, Almanlar da 2028 için İtalya'yı destekleyecek. İngiltere ise bir Dünya Kupası organizasyonunda desteklenecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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