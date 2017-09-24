UĞUR DÜNDAR CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sözcü gazetesinin yeni tahliye olan internet sorumlusu Mediha Olgun, sürpriz yapıp Uğur Dündar'ın programına katıldı. Duygusal anlar yaşayan Dündar, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Sözcü gazetesi internet sorumlusu Mediha Olgun, 120 gün sonra tahliye oldu. Tahliye sonrası Olgun, Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katıldı.
Programda duygusal anlar yaşandı. Mediha Olgun'u karşısında gören Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre Mediha Olguna sarılan Uğur Dündar, "kardeşim" diyerek bir süre ağladı.
"TAHLİYE OLDUĞUMU TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"
Haberi televizyondan aldığını söyleyen Mediha Olgun'un Halk Arenası'ndaki ilk sözleri, "ilk başta başıma bir şey geldi diye düşündüm açıkcası, inanamadım yani. Tahliye olduğum yazıyordu, inanmadım boncuk yapmaya devam ettim. Sonra gardiyanlara sordum, onlar tabii sonradan öğrendiler. Çok mutluyum" oldu.
Kaynak: haberinburada
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