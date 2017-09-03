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UKRAYNA MAÇINDA BURNU KIRILAN SERDAR AZİZ, MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI


Ukrayna Maçında Burnu Kırılan Serdar Aziz, Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Tarih : 03 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Ukrayna Maçında Burnu Kırılan Serdar Aziz, Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı(7/10)3

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada burnu kırılan Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Rumen çalıştırıcının Ukrayna karşısında ilk 11'de forma şansı verdiği Serdar'ın yerine 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada Ömer Toprak veya Çağlar Söyüncü ikilisinden birisini oynatması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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