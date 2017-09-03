UKRAYNA MAÇINDA ŞENER İLE ARDA, BİRBİRİNDEN HABERSİZ TAÇ ATIŞI KULLANDI
A Mİlli Takımımızın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının 84. dakikasında yaşanan bir an sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
84. dakikada kazanılan taç atışını Şener Özbayraklı ile Arda Turan'ın birbirlerinden haberdar olmadan aynı anda kullanınca sosyal medyada "Milli Takım'ın dün geceki özeti bu" yorumları yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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