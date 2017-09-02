Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi

UKRAYNA POLİSİ, MİLLİ TAKIM OTOBÜSÜNE BOMBA ARAMASI YAPTI


Ukrayna Polisi, Milli Takım Otobüsüne Bomba Araması Yaptı
Tarih : 02 Eylül 2017, 22:10
Puan Ver : Ukrayna Polisi, Milli Takım Otobüsüne Bomba Araması Yaptı(8/10)4

Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'na geldi.

POLİS BOMBA ARAMASI YAPTI

Futbolcular yoğun güvenlik önlemi altında stada ulaşırken, takımın otobüsten inmesinin ardından polis, takım otobüsünde bomba araması yaptı.

KÖPEKLERLE ARADILAR

Özel eğitimli köpekle aramayı gerçekleştiren Ukrayna polisi, ardından otobüsün park alanına geçmesine izin verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ukrayna  Polisi  Milli  Takım  Otobüsüne  Bomba  Araması  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER