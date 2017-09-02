UKRAYNA POLİSİ, MİLLİ TAKIM OTOBÜSÜNE BOMBA ARAMASI YAPTI
Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'na geldi.
POLİS BOMBA ARAMASI YAPTI
Futbolcular yoğun güvenlik önlemi altında stada ulaşırken, takımın otobüsten inmesinin ardından polis, takım otobüsünde bomba araması yaptı.
KÖPEKLERLE ARADILAR
Özel eğitimli köpekle aramayı gerçekleştiren Ukrayna polisi, ardından otobüsün park alanına geçmesine izin verdi.
Kaynak: haberinburada
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