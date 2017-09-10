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UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMININ CENAZESİ, 25 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ


Ukrayna'da Öldürülen İş Adamının Cenazesi, 25 Gün Sonra Türkiye'ye Getirildi
Tarih : 10 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Ukrayna'da Öldürülen İş Adamının Cenazesi, 25 Gün Sonra Türkiye'ye Getirildi(8/10)4

Ukrayna'ya alacağını almaya giderken 23 Temmuz'da kaçırılan ve 16 Ağustos'ta cesedi başkent Kiev yakınlarında bir nehirde bulunan Diyarbakırlı iş adamı Rıza Yüce'nin cenazesi, ailesinin yoğun çabası üzerine 25 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Cenaze, İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra Diyarbakır'a getirilerek, toprağa verilecek.

35 BİN DOLAR ALACAĞI İÇİN UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ

Mersin'de ilaç sektöründe çalışan iş adamı Rıza Yüce, önceden ilaç gönderdiği Ukrayna'daki bir kişiden 35 bin dolar alacağını tahsil etmek üzere geçen 23 Temmuz günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Yüce, kendisini havalimanında karşılayan ve 3- 4 aydır birlikte çalıştığı Saakiyan Eric Spartakoviç ile birlikte kalacağı eve gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ukrayna'ya giden Yuce'nin ailesi, günlerce kendisini aradı, banka kartı hareketlerinden yola çıkarak izini bulmaya çalıştı.

CESEDİ, EL VE AYAKLARI BAĞLAMIŞ ŞEKİLDE NEHİRDE BULUNDU

Rıza Yüce'nin cesedi, 16 Ağustos'ta Kiev yakınlarında el ve ayakları bağlandıktan sonra nehire atılmış olarak bulundu. Yakınları, teşhis ettikleri cesedin deforme olması ve Ukrayna savcılığının DNA eşleşmesi kararı nedeniyle cenazeyi alamadı.CENAZESİ 25 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE GELDİ

Soruşturmadaki aksaklık ve ilgisizlik üzerine aile üyeleri özel bir morgun ücretini vererek, Rıza Yüce'nin cesedini koruma altında aldırdı. Ailenin çabaları üzerine Rıza Yüce'nin cezanesi, bulunduktan 25 gün sonra Türkiye Konsolosluğu'nun yardımları ile dün İstanbul'a getirildi. Eyüp Yüce, ağabeyi için İstanbul'da otopsi yaptıracaklarını ardından cenazeyi Diyarbakır'a getirip toprağa vereceklerini söyledi.

"BİRİNCİ ŞÜPHELİ 3-4 AYDIR BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ERIC'TIR"

Rıza Yüce'nin kardeşi Mümtaz Yüce, bir süre önce DHA muhabirine soruşturmanın çok eksik ve derli toplu yapılmadığını anlatırken, şunları söylemişti:

"Ağabeyimin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine yaptığımız bütün çalışmaları ve bulduğumuz ipuçlarını Ukrayna polisi ve savcı ile paylaştık. Ancak, onların işi ciddiye aldığını sanmıyorum. Delil niteliği taşıyan kıyafetlerinin sağa sola atıldığını gördük. Bize göre ağabeyimin öldürülmesinin birinci şüphelisi 3- 4 aydır birlikte çalıştığı Saakiyan Eric Spartakoviç'tir. Kendisine ulaşılamadığı ve kayıp olduğu söyleniyor. Ağabeyimi kaçıranların kaçırdıktan ve öldürdükten sonra banka kartı ile para çektikleri belli. Ancak bununla ilgili şimdiye kadar bir işlem yapılmadı. Daha önce basına olay ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler yansımıştı. Bu doğru değildir, olay ile ilgili gözaltı ve tutuklama aldığımız bilgilere göre yoktur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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