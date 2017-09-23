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Ukrayna'dan Beşiz Doğuran Koyun Getirdi, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

UKRAYNA'DAN BEŞİZ DOĞURAN KOYUN GETİRDİ, ŞİMDİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Bursalı girişimci, Ukrayna'dan 14 ayda 2 kez doğuran ve bir defada beşiz yavrulayan koyun getirdi, şimdi doğmamış yavruları bile anne karnında satıyor.

Tarih : 23 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Ukrayna'dan Beşiz Doğuran Koyun Getirdi, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor(7/10)3

Bursalı Mustafa Aydın, 2 yıl önce Ukrayna'dan 14 ayda iki kez doğuran ve bir defada 2 ila 5 tane yavru yapan Romanov cinsi koyun getirdi. İlk getirdiği 100 koyun 14 ayda 600 adet yavruladı. Bu koyunların hepsini satan Aydın, 300 tane daha anaç koyun getirdi. Gebe olan bu koyunlardan 900 adet yavru bekleyen Mustafa Aydın, doğmamış yavruları talep yoğunluğundan annelerinin karnında sattı.

"ÜLKEDE ET FİYATLARINI UCUZLATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Çok doğurma özelliği bulunan koyunlarının kuzularını satan ve taleplere yetişemeyen Aydın, bu çok doğurma özelliği bulunan koyunlar sayesinde ülkemizde et fiyatlarını ucuzlatmayı düşündüğünü ifade ederek, "Ben yaptığım uzun araştırmalar neticesinde Romanov cinsi koyunların çok doğum yapma özelliği olduğunu öğrendim. Uzun uğraşlar sonucu bu koyunlardan 100 adet getirdim. Bu koyunlar 14 ayda 600 adet yavruladı ve doğan yavruların hepsini sattım. Talepler artınca şimdi 300 tane daha getirdim. Bunlarında hepsi gebe. Aşırı talepten dolayı bunların doğmayan yavrularını bile sattım. Bu koyunlar ülkemizde yaygınlaşırsa küçükbaş et fiyatlarının düşeceğini ümit ediyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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