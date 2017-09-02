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UKRAYNALI FUTBOLCULAR, TÜRKİYE'YE ATTIKLARI GOLDE TOPU DIŞARIDAN ÇEVİRDİ


Ukraynalı Futbolcular, Türkiye'ye Attıkları Golde Topu Dışarıdan Çevirdi
Tarih : 02 Eylül 2017, 23:30
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2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız, deplasmanda Ukrayna ile karşılaştı. İlk yarı 2-0 Ukrayna üstünlüğüyle sona ererken iki golde de hakem hataları canımızı yaktı.

KONOPLYANKA PASI VERDİ, YARMOLENKO 2-0'A GETİRDİ

İkinci golde sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Evgen Konoplyanka topu içeriye doğru çıkardı, Yarmolenko sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla top ağlarla buluşturdu.

TOPU DIŞARIDAN ÇEVİRMİŞ

Pozisyonun tekrarında ise Konoplyanka'nın topu dışarıdan çevirdiği ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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