İstanbul'daki bir ilkokulda servisçilerin çatışmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı, "Her türlü denetim yapılıyor." dedi.

İstanbul'daki bir ilkokulda servisçilerin çatışmasıyla ilgili, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, sorumluluklarında bulunan okul servis araçlarının denetiminin, valilikler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla yapıldığı bildirildi. Bakanlık, ayrıca tespit edilen her türlü sorununun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu.

"OKUL SERVİS ARAÇLARINI KİRALAMA YÖNETMELİĞİ BELLİDİR"

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Son günlerde, bazı basın yayın organlarında yer alan, öğrenci servisi ihalelerinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nedeniyle firmalar arasında gerginlik yaşandığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda bulunan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin; 'Okul servis araçlarının kiralanması' başlıklı 7'nci maddesiyle, okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabileceği hususları düzenlenmiştir. Basına yansıyan haberlerin aksine, söz konusu 7'nci madde çerçevesinde okul servis aracı işleten kişi ile anlaşma yapılması halinde dahi, taşıma yapılacak taşıtların 'Okul Servis Aracı' olması gerektiği, taşıt sahibi firmaların da Yönetmelikte öngörülen tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği açıktır.

UYUŞTURUCU VE ÇOCUK İSTİSMARINDAN HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMALARI GEREKLİ

Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde öğrenci taşıyacak araçların özel izinli taşıtlar (UKOME veya il/ilçe trafik komisyon kararı bulunan) olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu yönetmeliğin 8'inci maddesinin (c) fıkrasına göre, servis şoförü ve rehber personeli olunabilmesi için uyuşturucu ile ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

"HER TÜRLÜ DENETİM YAPILIYOR"

Öğrenci Servisi ihalesini yapan merciler yönetmeliğin 8'İnci maddesinde yer alan şartları, ihale şartnamesine koymak zorundadır. Öğrenci taşımacılığına yönelik yasal düzenleme Bakanlığımız tarafından yapılmakta olup, söz konusu taşımaların denetimi ise Valilikler ve kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma, Zabıta) aracılığıyla yapılır. Çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarda mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Bununla birlikte Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ilişkin Bakanlığımız tarafından tespit edilen her türlü sorunun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmalar ilgili Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılmaktadır."

SERVİSÇİLERİN ÇATIŞMASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İstanbul Ümraniye'de servisçiler arasında okul bahçesinde hafta başında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokak'taki Fatih İlkokulu bahçesinde saat 11.30 sıralarında meydana gelmişti. Tepkilere yol açan olayın ardından servisçilerin denetlenme koşulları gündeme gelmişti.

Kaynak: haberinburada