Borussia Dortmund'un altyapı takımında forma giyen Youssoufa Moukoko, Almanya'da gündem haline geldi. Bunun sebebi ise 12 yaşındaki futbolcunun yaşından daha büyük görünmesi.

Almanya ile Avusturya arasında oynanan U16 maçında ilk kez Almanya Milli Takımı forması giyen ve 1 de gol atma başarısı gösteren futbolcunun 12 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşıtlarına rağmen oldukça fizikli ve büyük gösteren Moukoko, bu sezon Dortmund'un U17 takımında forma giyecek.

U15 TAKIMINDA 33 GOL ATTI

Geçen sezon Alman ekibinin U15 takımında tam 33 gol atan futbolcunun ilerleyen yıllarda Almanya Milli Takımı'nın merkez forveti olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Youssoufa Moukoko'nun görüntüsü itibarıyla oyuncunun yaşı hakkında bir çok iddia ortaya atılırken federasyonun futbolcudan yaş testi istediği belirtildi. İlerleyen günlerde yapılması beklenen testin ardından Youssoufa Moukoko'nun 12 yaşında olup olmadığı resmiyet kazanacak.

Kaynak: haberinburada