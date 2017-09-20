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ÜLKER'İN 1 NİSAN ŞAKASI REKLAMINA BÜYÜK CEZA!


Ülker'in 1 Nisan şakası reklamına büyük ceza!
Tarih : 20 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Ülker'in 1 Nisan Şakası Reklamına Büyük Ceza!(8/10)4

Reklam Kurulunca, toplumda endişe ve tedirginliğe neden olduğu belirtilen "Ülker 1 Nisan Şakası" temalı reklam kampanyası dolayısıyla TBWA ve Plasenta Reklam Hizmetlerine toplam 301 bin 766 lira idari para ve durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı. Reklam Kurulu kararlarından derlenen bilgiye göre, "Ülker 1 Nisan Şakası" temasıyla ulusal televizyon kanalları ve sosyal medyada yayımlanan reklamların toplumda endişe ve tedirginlik yarattığı, sansasyonel nitelik taşıdığı belirlendi.

OLAĞAN ŞAKALAR İÇERMİYOR

Reklam Kurulunda konuyla ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmelerde, "www.twitter.com/Ulker, www.facebook.com/Ulker ve www.instagram.com/Ulker adresli sosyal medya hesaplarında ve çeşitli televizyon kanallarında yayımlanan reklamlardaki şakaların 1 Nisan'da yapılabilecek olağan şakalardan olmadığı" belirtildi.

ŞİDDETE ÖZENDİRİCİ İÇERİK BULUNDURUYOR

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında, ifade ve görüntülerin toplumsal hassasiyetlere dokunarak toplumda endişe ve tedirginliğe yol açtığı vurgulanarak, "Anılan reklamlarda kardeşlerin birbirlerine yapabilecekleri 1 Nisan şakaları arasında 'evini folyoyla kaplama' gibi sıra dışı ve 'kale direğine bağlama' gibi şiddete özendirici şakalara yer verilerek, çocukların olumlu sosyal davranışlarını bozmaya ve taklit edebilecekleri şiddet unsurlarına yönelik ifade ve görüntülerin yer aldığı, kullanılan ses ve görüntü efektlerinin, son derece ürkütücü ve özelikle çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MEVZUATA AYKIRI

Kurul, reklamların bu yönleriyle mevzuata aykırı olduğunun altını çizerek, kampanyanın ulusal televizyon kanallarında yayımlanan versiyonunu hazırlayan TBWA Reklam Hizmetleri AŞ unvanlı firmaya 241 bin 413 lira, internette ve sosyal medyada yayımlanan versiyonu hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 60 bin 353 lira idari para ve durdurma cezası verilmesini kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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