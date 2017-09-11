Ekonomi dünyasında raporlarıyla saygın bir konuma sahip olan Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'yle ilgili yüzleri güldüren raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geniş baz etkisiyle büyümenin yüzde 7 civarında büyüyecek.

YÜZLERİ GÜLDÜREN BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 7

Türkiye'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme verilerinin açıklanmasının ardından bankanın yayımlandığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5 seviyesinde büyümesi yönündeki tahminin korunduğu, yılın üçüncü çeyreğinde geniş baz etkisiyle büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşebileceği belirtildi.

"TÜKETİMDEKİ ILIMLI GÖRÜNÜM ŞAŞIRTICIYDI"

Raporda, Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki büyüme performansına ilişkin, "Güçlü bir büyüme performansı bekleniyordu. Aynı zamanda ihracatın güçlü seyretmesi ve ithalatın artması bekleniyordu. Öte yandan, yatırımlardaki sert yükseliş, kamu harcamalarındaki düşüş ve tüketimdeki ılımlı görünüm şaşırtıcıydı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde baz etkisiyle artmasının, dördüncü çeyrekte ise büyümenin daha ılımlı bir hal almasının beklendiği kaydedildi.

2018'DE BÜYÜME 3,5 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE SYREDECEK

Hükümetin vereceği ekonomik kararların önümüzdeki dönemdeki büyümede belirleyici olmasının beklendiği belirtilen raporda, Kredi Garanti Fonu gibi geniş çaplı destekleyici önlemlerin ve kamu harcamalarının da etkisiyle 2018 yılında büyümenin yüzde 3,5 seviyesinin üzerinde seyredebileceği vurgulandı.

Kaynak: haberinburada