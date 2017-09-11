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ÜMİT KARAN'IN TAKIMI, İLK MAÇINDA FARK ATTI


Ümit Karan'ın takımı, ilk maçında fark attı
Tarih : 11 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Ümit Karan'ın Takımı, İlk Maçında Fark Attı(8/10)4

USA 1. Ligi'nde geçen sezon ligi ikinci olarak bitiren Brishna karşısında fırtına gibi esen Malatyaspor USA, güçlü rakibi karsısında farklı galip gelerek lige iddialı bir giriş yaptı.

MAÇI 1200 KİŞİ İZLEDİ

Yaklaşık bin 200 seyircinin izlediği karşılaşmada Malatyaspor 6, 22, 53 ve 58. dakikalarda Engin Baytar, 33. dakikada Can Aydogan, 42. dakikada Muhammet Yesilyurt ve 82. dakikada ise rakip savunma oyuncusunun kendi kalesine attığı gollerle maçı 7-0 kazandı.

ENGİN BAYTAR DA OYNUYOR

Ümit Karan'ın çalıştırdığı Malatyaspor USA takımında Türk futbolunun yakından tanıdığı orta saha oyuncusu Engin Baytar da forma giyiyor. Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.

"İLK MAÇIMIZDA İYİ OYNADIK"

Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve ilk maçlarında galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Mutlu, "İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. İlk maçımızda iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Umarım sezon boyu böyle devam eder" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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