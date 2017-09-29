ÜMİT ÖZAT'TAN FİKRET ORMAN'A MÜSLÜMAN CEVABI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye yenildikten sonra Başkan Fikret Orman, Tivibuspor'da "Beşiktaş dünyanın en iyi Müslüman takımı" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Fikret Orman'ın açıklamalarına ve Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgili olarak TRT Spor'da Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'A GELİŞ SÜRECİNE BAKIN"
"Lig sonuncusu hocayı liderin hocasına yapsanız, lider yine ilk 5'e girer. Liderin hocasını, sonuncu takımın hocalığına getirseniz o takım yine farklı olmaz. Bu takımın kalitesiyle alakalı bir şey. Bugün ligdeki hocaların arasında siyahla beyaz kadar fark yok. Fatih Terim bir tarafa. Şenol Güneş de evet Dünya Kupası ve Beşiktaş'ta elde ettiği başarılar var ama dikkat edin. Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda 3. oldu, Güney Kore'ye gitti. Bursaspor'da 6. oldu, Beşiktaş'a geldi. Siz hangi hocayı alırsınız? Dünya üçüncüsü mü yoksa lig altıncısı mı? Bu bir tercih meselesi ve iyi takıma sahip olma meselesi."
"FİKRET ORMAN DÜNYANIN EN İYİ MÜSLÜMAN TAKIMI BEŞİKTAŞ DİYOR AMA"
"Fikret Orman dünyanın en iyi Müslüman takımı Beşiktaş demiş. O zaman 96-2000 yılları arasında en iyi Müslüman takım Galatasaray'dı. Ya da Fenerbahçe şampiyon olsaydı en iyi Müslüman takım Fenerbahçe olacaktı. Ayrıca Fikret Orman en iyi Müslüman takım Beşiktaş diyor ama takımda 9 tane Hristiyan oyuncu var."
Kaynak: haberinburada
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