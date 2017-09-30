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ÜNİFORMALI ÖĞRENCİLERE ZORLA KIZLARIN ÜZERİNDE ŞINAV ÇEKTİRDİLER


Üniformalı Öğrencilere Zorla Kızların Üzerinde Şınav Çektirdiler
Tarih : 30 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Üniformalı Öğrencilere Zorla Kızların Üzerinde Şınav Çektirdiler(8/10)4

Çin'de askeri eğitim sırasında çekilen şınav görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

ASKERLİK EĞİTİMİ ALIYORLAR

Çin'de çep telefonu ile çekilen videoda öğrencilerin, eğitmenlerin zoru ile yerde uzanan kız öğrencilere paralel şekilde durup şınav çektikleri görülüyor.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Çin medyası ise eğitimin normal müfredata dahil olup olmadığıyla ilgili bir açıklamaya yer vermedi. Görüntüde sıraya giren öğrencilerin altlarında yatan kızların üzerinde pozisyon aldıkları görülüyor.

CİNSELLİĞİ ÇAĞRIŞTIRMASI TEPKİ ÇEKTİ

Eğitmenin saydıkça öğrencilerin şınav çektiği görülüyor. Görüntü eğitimden çok cinsel bir pozisyonu anımsattığı için sosyal medyada tepki çekti.

YÜZLERİNİ KAPADILAR

Kızlar utanıp yüzlerini kapatırken çekildiklerini fark eden erkek öğrenciler ise yüzlerini başka tarafa çevirdiler.

AİLELER DE RAHATSIZ

Yaşları 16'dan büyük olmadıkları belirtilen öğrencilerin bu şekilde eğitilmesi, bazı velilerin tepkisini çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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