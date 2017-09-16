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Üniversiteli 2 kızı seni okuyacağım diye taciz eden sapık yakalandı

ÜNİVERSİTELİ 2 KIZI SENİ OKUYACAĞIM DİYE TACİZ EDEN SAPIK YAKALANDI

Düzce'de iki üniversiteli kıza dini kitap satmaya çalıştıktan sonra sonra "Seni okuyacağım" diyerek elle taciz eden Cafer Ç., gözaltına alındı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Üniversiteli 2 Kızı Seni Okuyacağım Diye Taciz Eden Sapık Yakalandı(9/10)5

Düzce'de üniversiteli iki kıza dini kitap satmaya çalıştıktan sonra sonra 'Seni okuyacağım' diyerek elle tacizde bulunduğu öne sürülen Cafer Ç., gözaltına alındı.

ZİLE BASIP KİTAP SATMAK İSTEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cafer Ç., Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören 20 yaşındaki F.M. ve 22 yaşındaki Z.K.'nın birlikte oturduğu Uzunmuşlar Mahallesi'ndeki evin kapı ziline bastı. Cafer Ç., kapıyı açan F.M.'ye iddiaya göre önce dini kitap satmaya çalıştı.

İSTEMEYİNCE "SENİ OKUYACAĞIM" DİYE TACİZ ETTİ

Kızın almayacağını söylemesi üzerine de, "Seni okuyacağım" diyerek elinden tutup tacizde bulundu. F.M., kendisini kurtarıp kapıyı kapatarak içeri girdi. F.M. ve Z.K. bir süre sonra evden çıktı. Bina kapısının önünde bekleyen Cafer Ç., bu sefer de Z.K.'ye, 'Seni de okuyayım' diyerek aynı şekilde tacizde bulundu. İki kız kapıyı kapatıp tekrar içeri kaçarak polise haber verdi.

POLİS KIZLARLA ARAMAYA ÇIKTIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Polis ekibi, çok uzaklaşamayacaklarını düşündüğü şüpheli ve arkadaşını yakalamak için şikayette bulunan kızları da yanlarına alarak çevrede araştırma başlattı. F.M. ve Z.K., aynı mahallede Ufuk Sokak girişinde şüphelileri gördü. Kızların teşhis ettiği Cafer Ç. ve arkadaşı S.Ç., polis tarafından yakalandı.

Sivas'tan dini kitap satmak için geldiklerini söyleyen Cafer Ç. ve S.Ç., emniyete götürüldü. S.Ç. serbest bırakılırken, Cafer Ç. bugün adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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