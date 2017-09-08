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ÜNİVERSİTELİ ECE'NİN ESKİ HALİNE DÖNMESİ MUCİZELERE BAĞLI


Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı
Tarih : 08 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı(6/10)2

Adana'da erkek arkadaşı 33 yaşındaki İbrahim Deveci'nin kamyoneti ile çarptığı iddia edilen ve 40 gündür yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalışan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik'in eski haline dönmesinin mucizelere bağlı olduğu açıklandı.Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, 31 Temmuz'da erkek arkadaşı olduğu öne sürülen İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı 30 yaşındaki Hüseyin A. yüzünden tartıştı. İddiaya göre Deveci araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybedip bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.

SONUNDA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İbrahim Deveci, önce serbest kaldı sonra tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'ev hapsi' kararı verilerek salıverildi. Kendini "Ben Ece'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım kötülük buldum" diye savunun Deveci, savcılık itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABURCU OLACAK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyat edilen ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'nde 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ece Çelik'in 'evde bakım hastası' olarak taburcu edileceği bildirildi. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, "Hastamızın artık alacağı ilaç yok. Gözleri açık, küçük hareketleri var ama konuşamıyor, bilinci tam olarak açık değil. Oral yolla beslenemediği için midesine tüp takılıp öyle beslenecek. Evde bakım hastası olarak taburcu olacak. Eski haline dönmesi mümkün görünmüyor ama zaman içinde durumu belli olacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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