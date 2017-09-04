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Üniversiteli Şoför Fatma Müşterilerinin Gözdesi Oldu

ÜNİVERSİTELİ ŞOFÖR FATMA MÜŞTERİLERİNİN GÖZDESİ OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi.

Tarih : 04 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Üniversiteli Şoför Fatma Müşterilerinin Gözdesi Oldu(6/10)2

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi. Aysu, iki yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapmaya başladı. Çocukluk hayali baba mesleği taksi şoförlüğü için dört ay önce direksiyona geçen Aysu, sabahın erken saatlerinde temizlediği taksisiyle durağa gidiyor.

"BENİ ŞOFÖR FATMA OLARAK ÇAĞIRIYORLAR"

Kısa sürede herkes tarafından aranan şoför haline gelen Fatma Aysu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şoförlüğü severek yaptığını söyledi.

Trafikte zaman zaman zor anlar yaşasa da bu durumu hiç sorun yapmadığını aktaran Aysu, müşterilerinin çoğunun kendisini direksiyonda görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Taksiye binenlerin kendisiyle seyahat etmekten keyif aldığını ifade eden Aysu, şunları anlattı:

"Bunu sadece iş olarak görmüyorum. Farklı insanlar tanıyıp, onlarla iletişim kuruyorum. Bilmediğim yerleri görme fırsatı yakalıyorum. Yolcular benimle kendilerini güvende hissediyor. Bana emanet ettikleri çocuklarını, istedikleri adrese götürüyorum. Araç kullanmayı hobi olarak görüyorum. Özellikle benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Beni 'Şoför Fatma' olarak çağırıyorlar."

"KADIN MÜŞTERİLERİN İLGİSİ ARTTI"

Aysu'nun babası Süleyman Aysu, taksicilikte güvenin çok önemli olduğunu, kızı Fatma'nın da bu güveni fazlasıyla karşısındakine verdiğini vurguladı.

Taksici Erdoğan Saygılı da kısa sürede durağın gözdesi olan Fatma Aysu'nun tercih edilen bir şoför haline geldiğini kaydetti.

Durağa, özellikle kadın müşterilerin ilgisinin arttığını belirten Saygılı, "Durakta çalışan başka kadın şoförümüz yok. Fatma durağımıza renk kattı. Çok memnunuz. Konuşmalarımıza ve şakalarımıza daha dikkat eder hale geldik. Bu da iyi oldu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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