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ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YENİ SİSTEM: LYS-YGS AYRIMI KALDIRILDI


Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: LYS-YGS Ayrımı Kaldırıldı
Tarih : 26 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: Lys-Ygs Ayrımı Kaldırıldı(6/10)2

Üniversiteye giriş sınavında sistem değişiyor. YÖK, LYS-YGS ayrımını kaldırdı.

PUAN TÜRÜ 18'DEN 4'E DÜŞÜRÜLECEK

Yeni sistemde yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek. Baraj puanı yine olacak. 18 puan türü (6 YGS+12 LYS) 4 puan türüne düşürülecek. Yeni sistemde sınav tek haftasonunda iki gün içerisinde yapılacak.

YÖK BAŞKANI, YENİ SİSTEMİN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

Üniversite giriş sınavlarına da temas etmek istiyorum. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Bu durum birtakım değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte daha yalın ve sade bir sistemi Türkiye'ye kazandırmanın kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.

"SINAVI 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki Mart diğeri Haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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