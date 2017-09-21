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Ünlü futbolcu, ikinci kez kanseri mağlup etti

ÜNLÜ FUTBOLCU, İKİNCİ KEZ KANSERİ MAĞLUP ETTİ

Athletic Bilbao'nun İspanyol oyuncusu Yeray Alvarez, yeniden yakalandığı kanseri ikinci kez yenmeyi başardı.

Tarih : 21 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Ünlü Futbolcu, İkinci Kez Kanseri Mağlup Etti(5/10)1

2016 yılının Aralık ayında kansere yakalanan ve yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Athletic Bilbao'nun İspanyol oyucusu Yaray Alvarez'e, yapılan kontroller sonrası yeniden kanser teşhisi konmuştu. Athletic Bilbao kulübü bugün yaptığı açıklamada, Yaray Alvarez'in kanseri bir kez daha yendiğini ve önümüzdeki günlerde takıma katılacağını söyledi.

Haziran ayı boyunca uygulanan tedaviyi bitiren Alvarez'in önümüzdeki günlerde doktor raporunu alacağı ve aktif gözetim halinde arkadaşlarının arasına katılacağı bildirildi.

2016'DA İLK KEZ KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

2016'nın aralık ayında testis kanseri teşhisi koyulan İspanyol oyuncunun operasyonla tümörlü başarıyla alınmış ve oyuncu bir süre hastanede tutulduktan sonra taburcu edilmişti.

Fakat genç futbolcunun yapılan kontrollerinde anormal bir duruma rastlandığı ve oyuncuda yeniden kanserli kitlenin oluştuğu, oyuncunun kemoterapiye başladığı ve 3 ay boyunca tedavi göreceği duyurulmuştu.

TÜM TAKIM SAÇLARINI KAZITMIŞTI

İspanya'nın Athletic Bilbao takımındaki tüm futbolcular, testis kanseri ile mücadele eden Yeray Alvarez'e destek için saçlarını kazıtmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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