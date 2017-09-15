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ÜNLÜ MARKANIN PKK KIYAFETİNE BENZEYEN TASARIMINA, TEPKİ YAĞIYOR


Ünlü markanın PKK kıyafetine benzeyen tasarımına, tepki yağıyor
Tarih : 15 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Ünlü Markanın Pkk Kıyafetine Benzeyen Tasarımına, Tepki Yağıyor(6/10)2

Dünyaca ünlü modacı Michael Kors'un yeni kreasyonundaki bir tasarım sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Haki renkli tulum PKK üniformasına benzetildi. Sosyal medyada Michael Kors'un PKK'lı kadınlardan esinlendiği iddia edildi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN KIYAFETLERİNE BENZETİLDİ

Michael Kors, Twitter hesabında 2017 güz modellerini tanıtan bir tweet atarak yeni tasarımlarından bazılarının fotoğrafını paylaştı. PKK'lı teröristlerin kıyafetlerine benzetilen tasarım sosyal medyada tepki gördü.H&M'İN KOLEKSİYONUNDAKİ TULUM DA BENZETİLMİŞTİ

İsveçli giyim firması H&M'İN yeni koleksiyonunda bulunan haki renkli tulum da kadın peşmergelerin giydiği üniformaya benzetilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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