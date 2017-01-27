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ÜNLÜ OYUNCU APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

Tarih : 27 Ocak 2017, 14:26
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı(9/10)11


2000'li yılların başında ana karakterlerden birini canlandırdığı The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

 

BAHÇEDE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Bir dönem abartılı şekilde kilo alıp vermesiyle gündeme oturan Barton, Batı Hollywood'daki evinin bahçesinde çaresizlik içinde çığlıklar atmaya başladı.

 

ANNEM BİR CADI" DİYE BAĞIRIYORDU

31 yaşındaki Barton'un çığlıklarını duyan komşuları evlerinin bahçelerine ve pencerelerine çıktı. Bu sırada Barton'un "Annem bir cadı" diye bağırdığı ve bir yandan da ağladığı duyuldu.

 

KOMŞULARI EKİPLERİ ARADI

Dünyanın sonunun geldiğini de haykıran Barton'un komşuları hemen sağlık ekiplerini aradı. Oyuncunun evine giden ekipler Barton'u sağlık merkezine götürüp tedavi altına aldı.



DAHA ÖNCE DE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Uzun süredir kariyerinde de özel hayatında da huzuru bir türlü yakalayamayan Barton daha önce de ruhsal çöküntü nedeniyle tedavi görmüştü. Barton bir dönem de uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

 

Oyuncu annesi Nuala ile daha önce de sorunlar yaşamış hatta 2015 yılında onu, parasını çalmakla suçlayıp dava açmıştı.



 



kaynak:milliyet








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