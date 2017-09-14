ÜNLÜ OYUNCU EMRE KARAYEL, KUMARDA 100 BİN DOLAR KAYBETTİ
Bir Kadın Bir Erkek dizisinin sevilen oyuncusu Emre Karayel, pokerde tam 100 bin dolarını kaybetti.
Bir Kadın Bir Erkek dizisinden sonra iyi bir projede yer alamayan Emre Karayel, kendisini kumara verdi. Karayel tam 100 bin dolarını kaybetti.
GAYRİMENKULLERİNİ GÖZDEN ÇIKARDI
Günaydın'ın haberine göre; pokerde yaklaşık 100 bin dolar kaybeden Karayel, üç aydır Kıbrıs'taki casinolara giriş yapamıyor. Uzun yıllardır şans oyunu oynadığı söylenen Karayel'in birkaç gayrimenkulünü de gözden çıkardığı iddialar arasında.
AT YARIŞI MERAKI
Öte yandan atlara ve at yarışlarına da oldukça meraklı olan oyuncunun, yarış atları da var. Ancak Karayel'in atları henüz hiçbir koşuda birinci olamadı.
Kaynak: haberinburada
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