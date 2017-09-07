İtalya'da düzenlenen moda şovuna Oscar ödüllü aktris Julia Roberts'ın "Herkes bacaklarıma bakıyor. Bu iyi bir şey. Demek ki doğru giyinmişim" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Oscar ödüllü aktris Julia Roberts, bir markanın tanıtımı için İtalya'da moda şovuna katıldı.

HEM ATEŞLİ HEM SEVİMLİ

Julia Roberts, pembe elbisesi ve benekli çoraplarıyla hem ateşli hem de sevimli görünüyordu.

"HERKES BACAKLARIMA BAKIYOR"

49 yaşındaki Hollywood yıldızı, "Herkes bacaklarıma bakıyor. Bu iyi bir şey. Demek ki doğru giyinmişim" dedi.

Ünlü oyuncu giydiği kıyafet ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti;

Kaynak: haberinburada