Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi

Ünlü Oyuncunun İtirafı Moda Şovuna Damga Vurdu: Herkes Bacaklarıma Bakıyor

ÜNLÜ OYUNCUNUN İTİRAFI MODA ŞOVUNA DAMGA VURDU: HERKES BACAKLARIMA BAKIYOR

İtalya'da düzenlenen moda şovuna Oscar ödüllü aktris Julia Roberts'ın "Herkes bacaklarıma bakıyor. Bu iyi bir şey. Demek ki doğru giyinmişim" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Tarih : 07 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Ünlü Oyuncunun İtirafı Moda Şovuna Damga Vurdu: Herkes Bacaklarıma Bakıyor(6/10)2

Oscar ödüllü aktris Julia Roberts, bir markanın tanıtımı için İtalya'da moda şovuna katıldı.

HEM ATEŞLİ HEM SEVİMLİ

Julia Roberts, pembe elbisesi ve benekli çoraplarıyla hem ateşli hem de sevimli görünüyordu.

"HERKES BACAKLARIMA BAKIYOR"

49 yaşındaki Hollywood yıldızı, "Herkes bacaklarıma bakıyor. Bu iyi bir şey. Demek ki doğru giyinmişim" dedi.

Ünlü oyuncu giydiği kıyafet ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Oyuncunun  İtirafı  Moda  Şovuna  Damga  Vurdu  Herkes  Bacaklarıma  Bakıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER