ÜNLÜ SPEKÜLATÖR SOROS'UN TERÖRİST İLAN EDİLMESİ İÇİN 80 BİN İMZA TOPLANDI!
Macar asıllı ABD'li milyarder ve spekülatör George Soros'un Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampaya'da imza sayısı 80 bini geçti. Kritik rakam 100 bin.
Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasında, kendisine E.B. ismini veren bir kişi tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Soros kampanyası için 80.000'i aşkın imza toplandı.
"ABD'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"
ABD'li milyarder yatırımcı George Soros, imza kampanyasını başlatan kişi tarafından, "ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla" suçlanıyor.
İMZA SAYISI 100 BİNİ AŞARSA CEVAP VERİLMEK ZORUNDA
İmza kampanyasının metninde, "Bu hedefine ulaşmak için de Soros, amacı, ABD yönetimini yok etmek için Alinsky modelinde (Saul Alinsky, iktidarı ele geçirmek için verilecek siyasal mücadelenin 13 kuralından bahseden 'radikaller için kurallar' isimli kitabın yazarı) terörist taktikleri uygulamak olan çeşitli kurumlar kurdu" deniliyor.
İmzaların sayısının 19 Eylül'e kadar 100.000'i aşması halinde Beyaz Saray'ın bu çağrıya resmi bir cevap vermesi gerekecek.
TRUMP CEVAP VERMEMEYİ SEÇİYOR
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak sonunda göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray pek çok imza kampanyasını yanıtsız bıraktı.
İMZA KAMPANYASI BURADAN YÜRÜTÜLÜYOR
Kaynak: haberinburada
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