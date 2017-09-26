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Ünlü sunucu, canlı yayında kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı

ÜNLÜ SUNUCU, CANLI YAYINDA KENDİSİNE YAPILAN AHLAKSIZ TEKLİFİ ANLATTI

Ünlü sunucu Neşe Sapmaz, iş adamının kendisine attığı "Önce yemek yiyip, sonra da seni yemek istiyorum" gibi pek çok ahlaksız mesajları canlı yayında bir bir ifşa etti.

Tarih : 26 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Ünlü Sunucu, Canlı Yayında Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi Anlattı(9/10)5

Show TV'de Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı Artık Susma programına katılan sunucu Neşe Sapmaz, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü iş adamı Ümit Arıkan'ın mesajlarını ifşa etti. İş adamının kendisine "Önce yemek yiyip sonra seni yiyeceğim" mesajı attığını anlattı.

"DAVAYI ÇEKMEDİM"

"Söylemeyeceğim daha çok mesajlar var." diyen Neşe Sapmaz, hiç cevap vermediğini söyledi. Neşe Sapmaz'ın davayı geri çektiği söylense de Sapmaz "Davayı çekmedim" dedi.

"TACİZ MESAJLARINDAN PSİKOLOJİM BOZULDU" DEMİŞTİ

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş adamı Ümit Arıkan'dan şikayetçi olmuştu. İstanbul Başsavcılığı, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyerek kendisini savunan Arıkan hakkında, cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Arıkan için, "Telefonumda engelli olsa da bana ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemiyorum" diyen Neşe Sapmaz, Arıkan'ın tacizleri nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söylemişti."İTİBARIM ZEDELENDİ" DEYİP KARŞI DAVA AÇTI

Fakat Sapmaz, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir şekilde Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Hakim de, Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi sonrası davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece Arıkan beraat etmiş oldu. Bu gelişme sonrası, Arıkan savcılığa başvurarak Neşe Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmek için kendisinden 1 milyon lira istediğini ileri sürdü. Arıkan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Kendisini taciz ettiğim gerekçesiyle şikayetçi olan Sapmaz, ardından şikayetinden vazgeçip beni rencide etti. Ticari faaliyetlerim, aile ilişkilerim ve sosyal itibarım zedelendi. Benden şantaj yoluyla para istediğinde yaşadıkları karşısında üzülmüş ve elimde deliller olmasına rağmen Neşe'yi bir kadın olarak düşündüğüm için bunları yayınlamamıştım. Medyada yer aldığı gibi bir taciz eyleminde bulunmadım. Benden şantaj yoluyla haksız menfaat sağlamaya çalışan Sapmaz'dan şikayetçiyim." Sapmaz'a ait mesajları savcılığa delil olarak sunan Arıkan'ın şikayetinin ardından Sapmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, ünlü sunucunun Arıkan'a şantaj yapıp yapmadığı araştırılacak.

NEŞE SAĞMAZ VAZGEÇMEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Neşe Sapmaz, Ümit Arıkan'ın beraat etmesinin ardından bir açıklama yapıp şikayetinden vazgeçmediğini söylemişti. Ancak , Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçtiğini belirten belgeye ulaşıldı. Ünlü sunucu, 5 Aralık 2016'da savcılığa sunduğu dilekçeyle Arıkan hakkındaki şikayetinden feragat etmiş. Ayrıca Asliye Ceza Mahkemesi kararında da şikayetten vazgeçildiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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