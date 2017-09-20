ÜNLÜ TAKIM FACİADAN DÖNDÜ! ANTRENMAN SAHASINDAN BOMBA ÇIKTI
Alman ekibi Stuttgart'ın antrenman yaptığı tesislerde 50 kiloluk Amerikan yapımı bomba bulundu. Takım, bombadan habersiz 36 yıl boyunca antrenman yaptı.
Stuttgart'ın antrenman yaptığı tesislerde, tam 50 kiloluk bomba bulundu.
Bomba İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçaklarından kente atıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Katja Lumpp, "Bomba Amerikan yapımı ve 50 kilo ağırlığında. Bomba nedeniyle tesisler ve 200 metre çevresi tamamen boşaltıldı" dedi.
TAKIM 36 YIL BOMBANIN ÜZERİNDE ANTRENMAN YAPTI
Bombanın tesislerde inşaat çalışması sırasında bulunduğu öğrenildi. Bombanın bulunduğu saatlerde Stuttgart futbol takımı deplasman maçı nedeniyle kent dışındaydı. Takımın 36 yıldır o bombanın üzerinde antrenman yaptığı ortaya çıktı!
Ligin beşinci hafta maçı nedeniyle takım ve teknik heyet Mönchengladbach kentindeydi. Bomba etkisiz hale getirilmek amacıyla başka alana taşındı.
Kaynak: haberinburada
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