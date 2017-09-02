ÜNLÜ TENİSÇİ, BİR KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ
Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Serena Williams, Florida'da bir kız bebek dünyaya getirdi.
Ünlü Tenisçi Serena Williams, anne oldu.
HABER, KOÇUNDAN GELDİ
Serena Williams'ın doğum yaptığı haberi koçu tarafından verildi. 35 yaşındaki tenisçinin Florida eyaletindeki bir hastanede sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİTMİŞTİ
35 yaşındaki ABD'li tenisçi, doğum için Çarşamba günü Florida eyaletinde bulunan West Palm Beach kentindeki St Mary's Hastanesi'ne yatmıştı.
ÜNLÜ ÇİFTTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Williams ve sevgilisi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian, bebeklerinin doğumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
HAMİLE OLDUĞUNU YANLIŞLIKLA DUYURMUŞTU
Serena Williams, Nisan ayında sosyal paylaşım platformu Snapchat'te fotoğrafını paylaşarak, hamile olduğunu yanlışlıkla kamuoyuna duyurmuştu.
HAMİLELİĞİNİ ANLATTIĞI DERGİYE ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ
Williams, daha sonra hamileliğini ve hissettiklerini ABD'de yayınlanan Vanity Fair dergisinin Ağustos sayısında anlatmış ve bu sayının kapağı için çıplak poz vermişti.
OCAK AYINDA KORTLARA DÖNECEK
Bugüne kadar 23 Grand Slam turnuvası kazanan Serena Williams son olarak Ocak ayında Avustralya Açık turnuvasında şampiyon olmuştu. Williams'ın 2018'in Ocak ayında düzenlenecek olan bir sonraki Avustralya Açık'ta kortlara dönmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar