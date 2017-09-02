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Ünlü tenisçi, bir kız bebek dünyaya getirdi

ÜNLÜ TENİSÇİ, BİR KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Serena Williams, Florida'da bir kız bebek dünyaya getirdi.

Tarih : 02 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Ünlü Tenisçi, Bir Kız Bebek Dünyaya Getirdi(6/10)2

Ünlü Tenisçi Serena Williams, anne oldu.

HABER, KOÇUNDAN GELDİ

Serena Williams'ın doğum yaptığı haberi koçu tarafından verildi. 35 yaşındaki tenisçinin Florida eyaletindeki bir hastanede sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİTMİŞTİ

35 yaşındaki ABD'li tenisçi, doğum için Çarşamba günü Florida eyaletinde bulunan West Palm Beach kentindeki St Mary's Hastanesi'ne yatmıştı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Williams ve sevgilisi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian, bebeklerinin doğumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

HAMİLE OLDUĞUNU YANLIŞLIKLA DUYURMUŞTU

Serena Williams, Nisan ayında sosyal paylaşım platformu Snapchat'te fotoğrafını paylaşarak, hamile olduğunu yanlışlıkla kamuoyuna duyurmuştu.

HAMİLELİĞİNİ ANLATTIĞI DERGİYE ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Williams, daha sonra hamileliğini ve hissettiklerini ABD'de yayınlanan Vanity Fair dergisinin Ağustos sayısında anlatmış ve bu sayının kapağı için çıplak poz vermişti.

OCAK AYINDA KORTLARA DÖNECEK

Bugüne kadar 23 Grand Slam turnuvası kazanan Serena Williams son olarak Ocak ayında Avustralya Açık turnuvasında şampiyon olmuştu. Williams'ın 2018'in Ocak ayında düzenlenecek olan bir sonraki Avustralya Açık'ta kortlara dönmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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