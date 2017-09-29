Hükümet; bakliyat ve yağ ürünleri başta olmak üzere küsuratlı gramlar üzerinden tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek için harekete geçti.

KOLAY HESAPLANACAK MİKTARLARDA HESAPLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği yeni uygulama ile birlikte ürünlerin paketlemesine standart getirilmesi öngörülüyor. Ürünler 250, 500, 750 gram gibi hesaplanması kolay miktarlarda paketlenecek.

HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ürün etiketlerinde yer alan kilogram fiyatı da gramaj da tüketicinin rahatça okuyabileceği büyüklükte yazılacak.

Bu sayede hem tüketici korunacak hem de gramaj eksiltilmesi yolu ile haksız kazanç sağlayan firmaların önü kesilmiş olacak. Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada