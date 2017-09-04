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Üs Bölgesine Saldırı Hazırlığındaki 4 Terörist, Hava Harekatında Öldürüldü

ÜS BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST, HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü.

Tarih : 04 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Üs Bölgesine Saldırı Hazırlığındaki 4 Terörist, Hava Harekatında Öldürüldü(7/10)3

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hava harekatında öldürüldü.

ÜS BÖLGESİNE SALDIRACAKLARDI

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden üs alanlarına silahlı saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine dün düzenlenen hava harekatıyla saldırı hazırlığındaki 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST İHA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hakkari'de de saldırı hazırlığındaki 2 terörist dün silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu. Bölgedeki aramalarda ikişer M-16 piyade tüfeği ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, bomba yüklü bir araç imha edildi.

BİR TERÖRİST TESLİM OLDUBölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

DİYARBAKIR'DA DA BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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