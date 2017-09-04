Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hava harekatında öldürüldü.

ÜS BÖLGESİNE SALDIRACAKLARDI

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden üs alanlarına silahlı saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine dün düzenlenen hava harekatıyla saldırı hazırlığındaki 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST İHA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hakkari'de de saldırı hazırlığındaki 2 terörist dün silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu. Bölgedeki aramalarda ikişer M-16 piyade tüfeği ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, bomba yüklü bir araç imha edildi.

BİR TERÖRİST TESLİM OLDUBölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

DİYARBAKIR'DA DA BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: haberinburada