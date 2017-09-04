ÜS BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST, HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü.
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hava harekatında öldürüldü.
ÜS BÖLGESİNE SALDIRACAKLARDI
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden üs alanlarına silahlı saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.
Bunun üzerine dün düzenlenen hava harekatıyla saldırı hazırlığındaki 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
2 TERÖRİST İHA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Hakkari'de de saldırı hazırlığındaki 2 terörist dün silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu. Bölgedeki aramalarda ikişer M-16 piyade tüfeği ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, bomba yüklü bir araç imha edildi.
BİR TERÖRİST TESLİM OLDUBölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
DİYARBAKIR'DA DA BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: haberinburada
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