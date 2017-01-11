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üst geçide asılan şüpheli pankart trafiği felç etti

ÜST GEÇİDE ASILAN ŞÜPHELİ PANKART TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda üst geçide bağlanmış pankart polisi alarma geçirdi.Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının incelediği şüpheli pankart kaldırıldı. Yol trafiğe açıldı.

Tarih : 11 Ocak 2017, 14:38
Puan Ver : Üst Geçide Asılan Şüpheli Pankart Trafiği Felç Etti(6/10)3


TEM- Okmeydanı bağlantı yolu üst geçidinde saat 08.00 sıralarında korkuluklara asılmış şüpheli pankart ve ucuna bağlanmış şüpheli paketi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin etrafına güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.



TEM -Okmeydanı trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı şüpheli pankartı inceledi. Yapılan incelemeden sonra pankartta bomba olmadığı anlaşılınca pankart asıldığı yerden toplandı. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.



 



kaynak:milliyet








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