Mesane kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Ayberk Atilla, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Geçtiğimiz günlerde Mesane kanserine yakalanan ve tedavisine başlanan usta oyuncu Ayberk Atilla, 71 yaşında hayata veda etti.



'BU YAŞTAN SONRA SU ÇİÇEĞİ ÇIKARTACAK HALİMİZ YOK'



Atilla, son olarak dün akşam final yapan Kiralık Aşk dizisinde Sadri Usta, Seksenler dizisinde ise Mehmet olarak rol alıyordu.



Usta oyuncu hastalık sonrası, "Moralimi bozmuyorum. Bu yaştan sonra su çiçeği çıkartacak halimiz yok." açıklamasını yapmıştı.



"ÇOK ÜZGÜNÜZ.