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Uyandığında İnternetten Tanıştığı Kişi Boğazını Kesiyordu

UYANDIĞINDA İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KİŞİ BOĞAZINI KESİYORDU

İngiltere'de internetten tanıştığı kişiyle buluşan yaşlı adam, ölümden döndü. Tanıştığı adamın saldırısına uğrayan adam tam zamanında kendine gelip kaçmayı başardı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Uyandığında İnternetten Tanıştığı Kişi Boğazını Kesiyordu(10/10)6

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı. Mark Canavagh, internette tanıştığı adam tarafından uyutuldu. Uyandığında her yeri kanlar içerisindeydi ve buluştuğu adam boğazını kesiyordu.

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMIŞTI

İngiltere'nin Mancherster şehrinde yaşayan Mark Canavagh internet üzerinden tanıştığı Steven Lund tarafından öldürülmeye çalışıldı. 51 yaşındaki adam buluşma yerine gittiğinde kendinden geçti. Kurbanını uyutan Lund, korkunç amacını gerçekleştirmeye karar verdi.

KENDİNE GELDİĞİNDE BOĞAZINA BIÇAK DAYALIYDI

Canavagh kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi. Vücudunun her yerinde kesikler bulunan bir adam boğazına bir bıçak dayalı olduğunu fark etti.

CANI İÇİN DÖVÜŞÜP KAÇTI

Lund, yavaş yavaş kurbanının boğazını kesiyordu. Korkunç olayın farkında varan Canavagh, adamla dövüşerek elinden kurtuldu. Bulundukları dairede onu ittirerek elinden kaçmayı başardı. Bu korku filmlerini aratmayan sahneler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Binadan çıkar çıkmaz caddede insanlardan yardım isteyen Canavagh, hastaneye kaldırıldı. 2 hafta tedavi gören adamın boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine tam 32 dikiş atıldı.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMÜŞ

Lund'un 37 yıl önce kamyon şoförünü öldürmek suçundan arandığı belirlendi. Yakalanan adam 27 yıl hapse mahkum edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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