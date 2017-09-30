UYANIK GİRİŞİMCİ, SİYAH ALTINDAN YILDA 60 BİN LİRA KAZANIYOR
Kahramanmaraş'ta Harun Sular isimli yatırımcı "siyah altın" olarak adlandırılan organik gübre üretiminden yılda 60 bin lira gelir elde ediyor.
Kahramanmaraşlı Harun Sular, 30 milyon solucanla yılda yaklaşık 180 ton organik gübre üretiyor, 60 bin lira gelir elde ediyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bin metrekare alana kurduğu tesisinde "siyah altın" olarak adlandırılan organik gübre üretimine 2 ton solucanla başlayan Harun Sular, 1 yılda 30 milyon solucana ulaştı.
ÜRÜNÜN KALİTESİNİ ARTIRIYOR
Organik gübreye özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sular, organik gübrelerin başında bulunan solucan gübresinin, hem toprağı hem de elde edilen ürünün kalitesini arttırdığını söyledi.
2 MİLYONLA BAŞLADI, 30 MİLYONA ULAŞTI
Yılda ortalama 60 bin lira kazanan Harun Sular, gübrenin kilosunun 2 lira olduğunu ve gübreleri hem şehir içi hem de şehir dışına gönderdiğini belirtti. Sular, "Tesisimizi kurduk yaklaşık 2 milyon solucanla başladık. Fikir gayri ihtiyari başladı, arkadaşımız küçük bir alım yapmış, ben de gittim yerine baktım. Hoşuma gitti araştırmaya başladım ve 3 gün içinde karar verip 5 gün için de tesisimizi kurduk. 2 milyon solucanla başladım, şu anda 30 milyon solucanımız var. 30 milyon solucanla aylık 15 ton organik gübre üretiyoruz. Bu gübre yüzde 40 daha verim sağlıyor. Topraktaki dayanıklılık oranını bitkinin daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor. Solucanlarımızın yaşama ortamını daha güzel sağlarsak, ortalama 25 derece içerinin sıcaklığını sağlarsak, yılda 16 kat daha gübre veriyor" dedi.
Uyanık girişimci paraya para demiyor;
Kaynak: haberinburada
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