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Uyarılara Kulak Asmayan IKBY Başkanı Barzani, Oyunu Kullandı

UYARILARA KULAK ASMAYAN IKBY BAŞKANI BARZANİ, OYUNU KULLANDI

Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, sandık başına giderek oyunu kullandı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Uyarılara Kulak Asmayan Ikby Başkanı Barzani, Oyunu Kullandı(7/10)3

Irak Kürt bölgesel Yönetimi, referandumdan vazgeçmeyerek sandık başına gitti.

BARZANİ DE OYUNU KULLANDI

IKBY Başkanı Barzani, dün düzenlediği basın toplantısında sandık başına giderek kullanılmasını istemişti. Barzani sandık başına giderek oyunu kullandı.12 BİN NOKTADA SANDIK KURULDU

IKBY'nin tek taraflı aldığı, Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

Referandum, kısa bir süre önce terör örgütü DAEŞ'in elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapılıyor.

7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.5 MİLYON 200 BİN SEÇMEN VAR

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerinde, tartışmalı bölgeler dahil referanduma katılması beklenen seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon 200 bin olduğu belirtiyor.

Seçmenlerin illere göre dağılımı ise şu şekilde:

Erbil: 1 milyon 200 bin,

Süleymaniye: 1 milyon 280 bin,

Kerkük: 750 bin,

Duhok: 800 bin,

Musul Ovası: 750 bin

Diğer yerler: 420 bin.BARZANİ, 7 HAZİRAN'DA İLAN ETMİŞTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

IRAK VE ABD'DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğunu ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek, kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyarılara  Kulak  Asmayan  Ikby  Başkanı  Barzani  Oyunu  Kullandı    haber

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