Uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, bücür anlamına gelen El Chapo lakabıyla tanınıyor







El Chapo (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman Meksikalı yetkililer tarafından ABD'ye teslim edildi.







ABD'de ömürboyu hapis cezası alma ihtimali bulunan Guzman, bir uçakla New York eyaletine gönderildi.







Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri olan Guzman için hem Kaliforniya hem de Teksas eyaletleri tarafından iade talebi çıkarılmıştı.







Guzman, ABD'ye iade edilmemek ve Meksika'da kalmak için bir süredir yasal mücadele verse de başarılı olamadı.



Joaquin Guzman daha önce Meksika'daki iki ayrı yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmayı başarmıştı.







Guzman son kaçışında, yakalanmadan üç ay önce ABD'li aktör Sean Penn ile ormanda bir söyleşi yapmıştı.



Analiz: Will Grant, Meksiko







"El Chapo" Guzman'ın ABD'ye iadesi, modern zamanların en azılı uyuşturucu baronlarından birinin hikayesini sonlandırıyor.







Yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bir milyar dolarlık servete kavuştuğu tahmin edilen Guzman, her zaman manşetlerde yer alacak bir kişi.







Guzman'ın ABD'ye gönderildiği Ciudad Juarez havalimanında çok sayıda asker vardı







Guzman'ı diğer uyuşturucu baronlarından ayıran şey ise yakalanmamayı başarmasıydı.







İlk büyük kaçışını 2001 yılında yüksek güvenlikli bir cezaevinden (muhtemelen) çamaşır sepetine saklanarak gerçekleştirmişti.







2014'te tekrar yakalandıysa da hapis hayatı uzun sürmedi. Bu sefer de adamları tarafından hücresinin altına kadar kazılan bir tünel sayesinde kaçırıldı. Yetkililerin burnunun dibinde gerçekleşen bu kaçış güvenlik kameralarına da yansıdı.







Geçen yıl tekrar yakalanan Guzman, Teksas'da idam edilebileceği gerekçesiyle ABD'ye iadesine karşı yasal bir mücadele yürütüyordu.







Fakat ABD Başkanı Barack Obama'nın son görev gününde Meksikalı yetkililer iadesinin ardından Guzman'ın haklarının çiğnenmeyeceğine dair güvence aldıklarını söyleyerek uyuşturucu baronunu ABD'ye teslim etti.







Pablo Escobar'dan sonra gelen en azılı uyuşturucu baronu olan El Chapo artık, muhtemelen hiçbir zaman cezaevinden çıkamayacak.







Haber ajansı Associated Press'e göre New York'ta hazırlanan federal iddianame, Guzman'ı binlerce kişilik uyuşturucu çetesini yönetmek ve milyarlarca dolarlık uyuşturucu parasını Meksika'ya taşımakla suçluyor.







Guzman'ın liderliğindeki uyuşturucu çetesini kiralık katil tutmak, cinayetler işlemek ve işkence uygulamakla suçlanıyor.







Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto başlangıçta Guzman'ın iade edilmesine karşı çıkmış, cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğini söylemişti. Fakat Guzman'ın Ocak 2016'da yakalanmasının ardından Nieto fikrini değiştirdi.



Guzman'ın son iki yılı







Şubat 2015: Yüksek güvenlikli Puente Grande cezaevinden kaçmasından 13 yıl sonra yakalandı.







Temmuz 2015: Altiplano cezaevinden tünelle kaçtı.







2 Ekim 2015: ABD'li aktör Sean Penn ile Durango eyaletindeki bir ormanda söyleşi yaptı. Sonrasında telefon ve video ile tekrardan söyleşi yaptı.







17 Ekim 2015: Meksikalı yetkililer, komşu eyalet Sinaloa'da Guzman'ı son anda ellerinden kaçırdıklarını açıkladı.







Ocak 2016: Sinaloa eyaletinde tekrar yakalandı.







Mayıs 2016: Meksikalı hakim ABD'ye iade edilmesine yeşil ışık yaktı.







Ekim 2016: Meksika yargısı Guzman'ın karara itirazını reddetti.







kaynak:mynet