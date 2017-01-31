

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



Gaziosmanpaşa'da dur ihtarına uymayarak polisle girdikleri çatışma sonucunda ölü ve yaralı olarak ele geçirilen şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.Gazisosmanpaşa'da gece saat 03.45 sıralarında düzenlenen narkotik operasyonu sırasında devriye görevi yapan ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden 1'ölü 1'ide yaralı olarak kovalamaca sonrasında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.



223 SOYGUNA KARIŞMIŞLAR



Düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybeden şahsın Ramazan Ö. olduğu ortaya çıktı. Ölü olarak ele geçirilen şüphelinin hırsızlıktan 210 kaydının olduğu belirtildi.