UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIŞMA ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteride havadan destek verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.
Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese özel timlerin yardımıyla girildi.
Girilen adreslerde ekipler şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yaptı.
Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 80 adreste çalışma yapılırken 100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Evlerde yapılan aramalar sonrasında satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere ekipler tarafından el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.
DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAKİLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı.
Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu.
Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı.
Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Gaziosmanpaşa'da dur ihtarına uymayarak polisle girdikleri çatışma sonucunda ölü ve yaralı olarak ele geçirilen şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.Gazisosmanpaşa'da gece saat 03.45 sıralarında düzenlenen narkotik operasyonu sırasında devriye görevi yapan ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden 1'ölü 1'ide yaralı olarak kovalamaca sonrasında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
223 SOYGUNA KARIŞMIŞLAR
Düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybeden şahsın Ramazan Ö. olduğu ortaya çıktı. Ölü olarak ele geçirilen şüphelinin hırsızlıktan 210 kaydının olduğu belirtildi.
Yine aynı operasyon sonrasında yaralı olarak ele geçirilen H.Ö'nün ise hırsızlıktan 23 kaydının olduğu ifade edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
kaynak:habertürk
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