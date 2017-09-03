Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

Uyuşturucu Satan İnşaat Bekçisinin Üzerinden 3 Bin Lira Nakit Para Çıktı

UYUŞTURUCU SATAN İNŞAAT BEKÇİSİNİN ÜZERİNDEN 3 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI

Antalya'da "Alan Denetim Projesi" kapsamında polis, operasyon sonucu, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle inşaat bekçisini ve uyuşturucu kullanan bir genci gözaltına aldı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Uyuşturucu Satan İnşaat Bekçisinin Üzerinden 3 Bin Lira Nakit Para Çıktı(9/10)5

Antalya'da polisin inşaatı yeni tamamlanan bir apartmana düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle inşaatın bekçisi gözaltına alındı.

Operasyonda inşaat içerisinde yakalanan ve içici olduğu öğrenilen bir kişinin üzerinde ise eroin ve kokain ele geçirildi.

BEKÇİNİN ÜZERİNDEN 3 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde uygulanan 'Alan Denetim Projesi' kapsamında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki henüz inşaatı tamamlanmamış bir apartmana operasyon düzenledi. Trafik, asayiş, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bir süre öncesi Serik ilçesinden gelip inşaatı henüz tamamlanmamış 3 apartmanın bekçiliğini yapan Z. D. (40), polisi görünce kaçmak istedi. Apartmanın giriş kapısında polis tarafından yakalanan Z. D.'nin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanılmazken, 3 bin liraya yakın nakit para tespit edildi.

İNŞAATTA KOKOİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bu sırada inşaat içerisinde bulunan Ö. D. (34) isimli bir kişi de içici olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından yakalandı. Ö. D.'nin üzerinde arama yapan polis, içilmeye hazır 0,6 gram kokain ile 0.4 gram eroin ele geçirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İŞ BAŞINDA

Ekipler, inşaat çevresinde narkotik köpeği eşliğinde araştırma çalışması yapmaya devam ederken, elleri kelepçelenen bekçi Z. D. ile uyuşturucu satın aldığı öne sürülen Ö. D.'ye birkaç kez su verdi.

PİŞMANLIĞI AĞLAYARAK YAŞADI

Uzun süredir uyuşturucu kullandığı öğrenilen Ö. D.'nin başını duvara yasladığı sırada, ellerini yüzüne kapayarak verdiği görüntü ise dikkat çekti.

Bekçi Z. D. ve Ö. D. polis tarafından gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyuşturucu  Satan  İnşaat  Bekçisinin  Üzerinden  3  Bin  Lira  Nakit  Para  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER