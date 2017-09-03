Antalya'da "Alan Denetim Projesi" kapsamında polis, operasyon sonucu, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle inşaat bekçisini ve uyuşturucu kullanan bir genci gözaltına aldı.

Antalya'da polisin inşaatı yeni tamamlanan bir apartmana düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle inşaatın bekçisi gözaltına alındı.

Operasyonda inşaat içerisinde yakalanan ve içici olduğu öğrenilen bir kişinin üzerinde ise eroin ve kokain ele geçirildi.

BEKÇİNİN ÜZERİNDEN 3 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde uygulanan 'Alan Denetim Projesi' kapsamında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki henüz inşaatı tamamlanmamış bir apartmana operasyon düzenledi. Trafik, asayiş, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bir süre öncesi Serik ilçesinden gelip inşaatı henüz tamamlanmamış 3 apartmanın bekçiliğini yapan Z. D. (40), polisi görünce kaçmak istedi. Apartmanın giriş kapısında polis tarafından yakalanan Z. D.'nin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanılmazken, 3 bin liraya yakın nakit para tespit edildi.

İNŞAATTA KOKOİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bu sırada inşaat içerisinde bulunan Ö. D. (34) isimli bir kişi de içici olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından yakalandı. Ö. D.'nin üzerinde arama yapan polis, içilmeye hazır 0,6 gram kokain ile 0.4 gram eroin ele geçirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İŞ BAŞINDA

Ekipler, inşaat çevresinde narkotik köpeği eşliğinde araştırma çalışması yapmaya devam ederken, elleri kelepçelenen bekçi Z. D. ile uyuşturucu satın aldığı öne sürülen Ö. D.'ye birkaç kez su verdi.

PİŞMANLIĞI AĞLAYARAK YAŞADI

Uzun süredir uyuşturucu kullandığı öğrenilen Ö. D.'nin başını duvara yasladığı sırada, ellerini yüzüne kapayarak verdiği görüntü ise dikkat çekti.

Bekçi Z. D. ve Ö. D. polis tarafından gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: haberinburada