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UYUŞTURUCU TACİRLERİNİ YAKALAYAN POLİSE SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTILAR!


Uyuşturucu Tacirlerini Yakalayan Polise Sokak Ortasında Ateş Açtılar!
Tarih : 10 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Uyuşturucu Tacirlerini Yakalayan Polise Sokak Ortasında Ateş Açtılar!(8/10)4

Sokakta uyuşturucu satanları yakalayan polislere zehir tacirlerinin gözcüleri ateş açtı.

UYUŞTURUCU SATICILARINI YAKALARKEN POLİSE ATEŞ AÇILDI

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyeti'ne bağlı Yunus ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu hap satanları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin operasyonu sırasında gözcülük yapan zanlılar polise ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT'IN OPERASYONUYLA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Yunus ekipleri telsizden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, alınan arama kararının ardından belirlenen evlere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap ele geçirilirken, Eyüp İ. ve Erkan D. gözaltına alındı. Zanlılar polis merkezine götürülürken, polis kaçan diğer zanlıları yakalamak için mahallede operasyona devam ediyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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