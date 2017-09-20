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Uzmanlar Uyardı: Slime Adlı Oyuncak, Piyasadan Acilen Toplatılmalı

UZMANLAR UYARDI: SLİME ADLI OYUNCAK, PİYASADAN ACİLEN TOPLATILMALI

Son günlerde popüler olan slime adlı oyuncakla oynayan çocuğa egzama teşhisi konulmasının ardından tehlikeye dikkat çeken uzmanlar, 'Bu oyuncak piyasadan acil toplatılmalı' dedi.

Tarih : 20 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Uzmanlar Uyardı: Slime Adlı Oyuncak, Piyasadan Acilen Toplatılmalı(9/10)5

Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne getirilen bir çocuk hastaya, slime ile oynamaya bağlı olarak egzama teşhisi konuldu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, "Bu oyuncak acil olarak toplatılmalı" dedi

"İÇİNDE UYUŞTURUCU HAMMADELERİ VAR"

Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne getirilen bir çocuk hastaya, slime ile oynamaya bağlı olarak egzama teşhisi konuldu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, "Bu oyuncak acil olarak toplatılmalı" dedi Çocukların oyun oynamak için kırtasiyelerden satın aldığı yarı akışkan slime isimli oyuncakta uyuşturucu hammaddeleri olduğunu ortaya çıkmasının ardından ilk slime vakası Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görüldü. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül'ün kontrol ettiği çocuk hastaya slime ile temasa bağlı egzama teşhisi konuldu. Prof. Dr. Ülker Gül, "Bir çocuk hasta el parmağında temas egzaması ile geldi. Bu slime ile temasa bağlı 'temas egzaması' teşhisi koyduğum ilk olgu" dedi.

Çocuklar arasında popüler olan slime adlı oyuncak

"TOPLATILIP İMHA EDİLMESİ GEREKİYOR"

Hancı da önceden slime hakkında uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Kimin yaptığı belli olmayan, üzerinde herhangi bir üretici lisansı bulunmayın slime isimli bu oyuncağın acil bir şekilde toplatılıp imha edilmesi gerekir" diye konuştu. Slime isimli, şekil alan, yarı akışkan maddenin içeriğinde, zehirleyici etkisi olan boraks kimyasalı, uyuşturucu niteliği olan traş köpüğü, yapıştırıcı gibi maddelerin bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez bir çocuğa slime'den dolayı egzema teşhisi konuldu. Parmak aralarında egzema şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen küçük çocuğun annesinden gizli olarak boraks, yapıştırıcı ve traş köpüğü alarak slime yaptığı öğrenildi. Eli sürekli kimyasal maddelerin içinde olan çocuğun bu nedenle cilt hastalığı olan egzemaya yakalandığı belirtildi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, kontrol ettiği çocuk hastaya slime'ye bağlı egzama teşhisi konduğunu dile getirirken, "Bu slime ile temasa bağlı temas egzaması teşhisi koyduğum ilk olgu" dedi.

"TEHLİKELİ BİR ZEHİR"

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, boraksın tıp alanında sık kullanılan bir madde olduğunu söyleyerek, "Ancak amacı dışında kullanılırsa zehirler. Boraks tek başına çıplak elle tutulması bile riskliyken, bu madde yapıştırıcı, traş köpüğü gibi malzemelerle karıştırılarak yapılıyor. Özellikle tehlikeden bihaber veliler de çocuklarıyla birlikte slime yapıyor. Benim uzman olarak en büyük korkum bağımlılık yapması. Bu oyuncak görünümlü tehlikeli maddeler çocukların geleceğine etki edecek. Çünkü boraks, yapıştırıcı ve traş köpüğü bir araya geldiğinde uyuşturucu etkisi yapıyor. Herkes bali, tiner gibi maddelerin bağımlı yaptığını düşünürken bu oyuncağın içindeki yapıştırıcılar da bağımlılık yapar" dedi.

HALA PİYASADA

Prof. Dr. Hancı, 2017 başında Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Daire Başkanlığı'na slime'nin yasaklanması konusunda başvurduklarını söyleyerek, "Ne yazık ki bu oyuncak görünümlü tehlike hala piyasada satılıyor. Çocuklar bu maddelerle oynamasın. Özellikle veliler çocuklarına slime yaptıracağına ya da alacağına sokakta oynanan oyunları öğretsin, başka oyuncaklar alsın" dedi.

(Kaynak: Yeni Asır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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