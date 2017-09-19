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UZUN SÜRE SIRA BEKLEDİĞİ BANKAYI BİR BİDON BENZİNLE YAKTI: 29 YARALI


Uzun süre sıra beklediği bankayı bir bidon benzinle yaktı: 29 yaralı
Tarih : 19 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Uzun Süre Sıra Beklediği Bankayı Bir Bidon Benzinle Yaktı: 29 Yaralı(7/10)3

Avustralya'da para çekmeye gittiği bankada uzun süre bekleyen sığınmacı, intikam almak için bir bidon benzinle bankayı ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren saldırganın vücudunda yüzde 60 yanık oluşurken, bankadaki 29 kişi yaralandı.

MÜŞTERİLER KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Avustralya'da 22 yaşındaki Myanmarlı sığınmacı Nur İslam isimli adam banka sırasında beklemek istemediği için Avustralya'da bir bankayı yaktı. Commonwealth Bank'a ait bir şubede önce yere benzin döken sığınmacı müşteriler kaçarken bankayı ateşe verdi.

BANKADAKİ 29 KİŞİ YARALANDI

Avustralya merkezli ABC News tarafından yapılan habere göre olayda 29 kişinin yaralandığı açıklandı. Bunlarda 4'ünün durumu ise ağır.. Nur İslam'ın vücudunun yüzde 60'ının yandığı belirtiliyor.

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Myanmarlı sığınmacının sabah saatlerinde para çekmeye geldiği, ancak uzun süre beklemekten dolayı oldukça şikâyetçi olduğu aktarıldı.

Çevresindekilere sırada beklemekten rahatsız olduğunu söyleyen Nur İslam'ın, polise verdiği ifadede "bankadan intikam almak" için şubeyi yaktığını söylediği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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