Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

uzun süredir beklenen 2 yeni özellik geldi

UZUN SÜREDİR BEKLENEN 2 YENİ ÖZELLİK GELDİ

Whatsapp'ta uzun süredir beklenen iki özellik bugün resmen telefonlara geldi. Artık arkadaşınıza fotoğraf gönderirken bakın neler yapabileceksiniz?

Tarih : 12 Ocak 2017, 12:39
Puan Ver : Uzun Süredir Beklenen 2 Yeni Özellik Geldi(7/10)6



Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliği artık Android telefonlara da geldi. Artık bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayıp arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz! Ancak gelen bir yenilik daha var ki bu herkesin işine fazlasıyla yarayacak!




Normalde 10'dan fazla fotoğrafı karşı tarafa gönderebilmek mümkün değilken, Whatsapp yeni sürümle bu sayıyı 30'a çıkarmış durumda. Bu da kullanıcıları önemli bir sınırdan kurtarmış oluyor!



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Uzun  Süredir  Beklenen  2  Yeni  Özellik  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER