İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz Çarşamba günü, "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha kendisinden habere alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ın, komşuları olan Afganistan vatandaşı Asad Khan tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Khan gözaltına alınırken, Khan'ın küçük Read'ı şeker verme vaadiyle evine soktuğu, burada boğduktan sonra elbiselerini çıkartarak çuvala koyduğu, el arabasıyla da uzak noktadaki çöp konteynerine attığını itiraf ettiği öne sürüldü.

"BAKKALA GİDİYORUM" DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Suriye'deki savaştan kaçan Aşram Ailesi, 2 yıl önce Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşti. Bir süre önce Afganistan'dan gelen 3 kişi de evlerinin karşısındaki gecekonduyu kiralayarak oturmaya başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü küçük Read, ailesine "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bu ailenin Read'ı son görüşü oldu.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YOĞUNLAŞTI

Aile çocuklarının kayıp olduğunu, başına bir şey gelmesinden korktuklarını söyleyerek polise başvurdu. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ailenin kaldığı sokaktan işe başlayan ekipler kamera görüntülerine yoğunlaştı.

READ'LA BİRLİKTE AFGANLILAR DA ORTADAN KAYBOLDU

Bir yandan kamera görüntüleri toplanıp incelenirken, diğer yandan da sokakta yaşayanlar üzerinde araştırma başlatıldı. Polis, Read'ın kaybolmasından sonra evlerinin karşısındaki Afganlıların ortadan kaybolduğunu saptadı. Polis Afganlıları aramaya başlarken, Afganlı komşu ile Read'ın birlikte kamera görüntülerine ulaşıldı.

ÜMRANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI

Adının Asad Khan olduğu belirlenen baş şüphelinin yem dükkanında çalıştığı belirlendi. Yem dükkanına giden polise Ümraniye'de Afganlıların kaldığı mahallede olabileceği, birkaç gündür işe de gelmediği söylendi. Ekipler, araştırmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. Dün akşam saatlerinde polis Asad Khan'ı Ümraniye'de gözaltına aldı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, ÇUVALA KOYUP ÇÖ KONTEYNERİNE ATTI

Khan, karakola götürüldüğünde alınan ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Khan, "Şeker vereceğim diyerek eve aldım. Daha sonra boğarak öldürdüm. Elbiselerini çıkartarak bir çuvala koydum. Daha sonra el arabasıyla evden yaklaşık 700 metre uzaktaki çöp konteynerine attım" dediği öne sürüldü.

ÇÖPLÜKTE ARAMA YAPILIYOR

Polis, Khan'ın çocuğun cesedini attığını söylediği konteyneri buldu ancak konteynerde ceset yoktu. Cesedin çöp konteynerinden çöp kamyonu ile alınıp çöplüğe götürüldüğü değerlendirilerek, araştırma bu yöne kaydırıldı. Küçük Read'ın cesedinin bulunmasından sonra cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin bekleneceği belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMASINA DA KATILMIŞ

Gözaltındaki Khan'ın olay akşamı aileye çocuğu bulup bulmadıklarını sorduğu, bir süre çocuğu arama çalışmasına katıldığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada