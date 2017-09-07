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VAHŞET: TEKNELERE AÇILAN ATEŞTEN KAÇAN ARAKANLILAR BOĞULARAK CAN VERDİ


Vahşet: Teknelere açılan ateşten kaçan Arakanlılar boğularak can verdi
Tarih : 07 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Vahşet: Teknelere Açılan Ateşten Kaçan Arakanlılar Boğularak Can Verdi(9/10)5

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekneye ateş açılması nedeniyle çoğu çocuk onlarca insan boğularak can verdi.

VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere, Bangladeş-Myanmar sınırındaki Naf Nehri'nin kenarında yaşanan vahşetin boyutu yansıdı.

ÇOĞU BEBEK ONLARCA İNSAN ÖLDÜ

Görüntülerde, nehri geçmeye çalışırken Myanmar güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu alabora olan teknede bulunan ve boğularak hayatlarını kaybeden çoğu bebek ve çocuk Arakanlı Müslümanların cesedinin nehir kıyısına taşındığı görülüyor.

Kadınların feryadı arasında kaydedilen görüntülerde nehir kenarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Arakanlı Müslümanların, Bangladeş sınırında yaşadığı can pazarı bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Myanmar güvenlik güçlerinin son günlerde Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan ve iki ülke arasındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar ve bindikleri teknelere ateş açtığı, bu nedenle birçok insanın yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Bu arada, sosyal medyadaki başka bir görüntüde de askerlerden kaçarak dağlık alanlarda bekleyen Arakanlı Müslümanlar yer alıyor.

MYANMAR'DAN BANGLADEŞ'E KAÇIŞ

Arakanlı Müslümanların bir bölümü de dağlık araziler dışındaki yollardan Bangladeş'e ulaşmaya çalışıyor. Siviller iki ülke arasındaki sınırı oluşturan ve Bengal Körfezi'ne bağlanan Naf Nehri'ni geçmek için sal ya da küçük botlar kullanıyor.

Arakanlı Müslümanlar, Bengal Körfezi'nden denize açılarak tehlikeyi bir yolculuğun sonunda Bangladeş'e ulaşmaya çalışıyor.

TEKNELER ALABORA OLUYOR

Yolculukları sırasında Arakanlı Müslümanların içinde olduğu derme çatma tekneler sık sık alabora oluyor. Kara, deniz ve nehir geçişleri sırasında Myanmar güvenlik güçleri yer yer taciz ateşi açıyor.

Arakan'da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Naf Nehri ve Bengal Körfezi'nde teknelerin alabora olması sonucu yaşamını yitiren onlarca kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

ONBİNLERCE MÜSLÜMAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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