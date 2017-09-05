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VAİNQUEUR: GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜM AMA VİZYONDAN DOLAYI ANTALYA'YI SEÇTİM


Vainqueur: Galatasaray'la Görüştüm Ama Vizyondan Dolayı Antalya'yı Seçtim
Tarih : 05 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Vainqueur: Galatasaray'la Görüştüm Ama Vizyondan Dolayı Antalya'yı Seçtim(8/10)4

Antalyaspor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"EN İYİSİNİ TERCİH ETTİM VE ANTALYASPOR'A GELDİM"

Galatasaray maçında forma giymek istediğini belirten Vainqueur, "Hazırlık dönemi öncesi Galatasaray ile iletişime geçtiğim doğru. En iyisini tercih etmek için zamana bıraktım. Kariyerli futbolcuların bulunması ve vizyonundan dolayı Antalyaspor'u tercih ettim" dedi.

Süper Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor, Fransız futbolcu Vainqueur'i kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği törende Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Törende Vainqueur, Antalyaspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Antalya'ya iki gün önce gelmesine rağmen kenti çok sevdiğini belirten Vainqueur, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlattı.

"GALATASARAY'LA İLETİŞİME GEÇTİM"

Türkiye'deki başka takımlardan kendisine gelen transfer teklifleri hakkında soruya da cevap veren Vainqueur, şunları söyledi:

"Hazırlık dönemi öncesi Galatasaray ile iletişime geçtiğim doğru. En iyisini tercih etmek için zamana bıraktım. Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüştükten sonra kariyerli futbolcuların bulunması ve vizyonundan dolayı Antalyaspor'u tercih ettim. Kendimi fiziki olarak hazır hissediyorum. Son dönemde Roma ile ABD'de geçirdiğim hazırlık kampı var. Son 1 haftadır da takımdan ayrı kondisyonerle çalıştık. Galatasaray maçına 1 haftadan az kaldı. Elimden geleni yapıp Galatasaray maçına mental ve fizik olarak hazır olmaya çalışacağım."

Sahada elinden geleni sonuna kadar yapmaya çalışacağını belirten Vainqueur, 19 numaralı forma giyeceğini söyledi.

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz de Vainqueur'in kendisine gelen tekliflere rağmen Antalyaspor'u tercih ettiğini anlattı. Futbolcunun kariyerine Antalyaspor'da devam edeceğini aktaran Öz, Vainqueur'in sakatlık yaşamadan takımla başarılar kazanmasını diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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