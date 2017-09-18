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VALİ GEÇECEK DİYE ARACI DURDURULAN VEKİLDEN POLİSE SERT TEPKİ


Vali geçecek diye aracı durdurulan vekilden polise sert tepki
Tarih : 18 Eylül 2017, 21:00
Puan Ver : Vali Geçecek Diye Aracı Durdurulan Vekilden Polise Sert Tepki(5/10)1

Çorum'da eğitim-öğretim yılı nedeniyle İsmail Kakaç İlkokulu'nda tören düzenlendi.



Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.





TRAFİK POLİSİYLE TARTIŞTI



Törene katılmak üzere okul önüne özel aracı ile gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kendisini durduran trafik polisiyle tartıştı.





"İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN"



Vali Kılıç'ın geçişi sırasında trafik ekiplerince durdurulmasına sinirlenen Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisine, "İşinizi düzgün yapın. Ben Çorum'da Milletvekiliyim kardeşim. Üçüncü kez aracımın önü kesiliyor" diyerek tepki gösterdi.





DEVREYE YİNE VALİ GİRDİ



Bunun üzerine devreye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu girerek Milletvekili Ceylan'ı sakinleştirmeye çalıştı.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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